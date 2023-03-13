



Оппозиция: принят закон, устанавливающий диктатуру

Израильские СМИ сообщают о бурных дебатах в Кнессете по поводу принятия закона об условиях отстранения премьер-министра от занимаемой должности.



"Вы принимаете закон, который говорит, что премьер-министр выше закона", - обвинила депутат от партии "Еш Атид" Орна Барбивай. "Даже если он коррумпирован, суд не сможет обсудить его проступок и отстранить его. [Премьер] сможет делать все, что захочет".



Член рпотии "Еш Атид" Йорай Лахав-Герциано сказал: "Это личный закон, созданный для нужд Биньямина Нетаниягу, который подписал соглашение о конфликте интересов и теперь пытается выпутаться из него. Этот [законопроект] основан на паранойе одного человека, из-за которой наши основные законы меняются, как тесто для игры".



Офир Кац, автор законопроекта и глава коалиции сказал: "То, что мы делаем здесь сегодня - это сохранение демократии, мы не позволим судебному чиновнику в Государстве Израиль совершить переворот в руководстве. То, что решили граждане Израиля, не будет отменено".



Депутат от партии "Авода" Эфрат Райтен ответила на это: "Вы разрушаете демократию".