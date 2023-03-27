



Оппозиция подала апелляции перед голосованием по реформе юридического комитета

Члены оппозиции обратились к коалиции с последним призывом остановить принятие законопроекта о судебной реформе перед последним голосованием Комитета по конституции, законодательству и правосудию, чтобы отправить закон обратно в Кнессет в понедельник утром.



Критики реформы прокомментировали события накануне вечером, об увольнении министра обороны Йоава Галанта и о десятках тысяч протестующих, вышедших в ответ на улицы.



Депутат “Еш Атид” Йоав Сегалович сказал, что Галант пытался действовать против опасности, которую создал Нетаниягу.

Карин Эльхаррар, оппозиционный депутат Кнессета риторически спросила: “Почему его уволили? Потому что он сказал правду?”

Члены оппозиции обратились напрямую к председателю Юридического комитета Симхе Ротману с просьбой остановить принятие закона и вместо этого совместно провести реформу в более медленном темпе.



Депутат Кнессета от “Авода” Гилад Карив заявил, что потерял веру в способность Ротмана выслушать его, вместо этого обращаясь к тысячам демонстрантов и другим членам коалиции

“Вы должны остановить этот поезд”, – сказала Карив членам коалиции.

Депутат от “Еш Атид” Меир Коэн предупредил, что судебная реформа “разрывает страну”.