



Оппозиция: Переговоры нужны Нетаниягу, чтобы выиграть время для принятия бюджета



18 апреля заседания по обсуждению компромисса по судебной реформе были перенесены в отель Waldorf Astoria в Иерусалиме, чтобы дать возможность резиденции президента подготовиться к церемониям по случаю Дня независимости.



Вчера был достигнут прогресс в переговорах по Основному закону: Законодательство на фоне определенного прогресса, достигнутого ранее в переговорах о составе комитета по отбору судей.



Вчера команды переговорщиков обсудили основные законы - как они должны быть приняты и, возможно, отменены судом, какое большинство необходимо для их принятия и другие проблемы. По словам информированных источников, стороны обсудили "рамочное соглашение" и попытались определить, по каким вопросам может быть достигнуто соглашение и/или достигнут прогресс в достижении соглашения. Источники с обеих сторон охарактеризовали второй день переговоров как "плодотворный".



Вчерашняя встреча была короче, чем встреча, состоявшаяся в понедельник, и длилась всего три часа. Заседание было коротким из-за заседания кабинета безопасности, которое было назначено на 4:00. На нем должны были присутствовать министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и секретарь кабинета министров Йосси Фукс, оба являются членами переговорной команды коалиции.



Источники в оппозиции сказали: "Существует разница между профессиональной атмосферой за столом переговоров и политической атмосферой". Говоря о Дермере, которому премьер-министр Нетаниягу поручил найти компромисс по судебной реформе, источники в оппозиции сказали: "Он самый умеренный человек в этом контексте".



Далее оппозиционные источники заявили, что, по мнению оппозиции, позиции Дермера являются более разумными и умеренными, чем позиции министра юстиции Ярива Левина и председателя комитета по конституции, законодательству и правосудию Симхи Ротмана, и что он признает необходимость достижения долгосрочного решения, которое не будет односторонним. "При этом мы не уверены, что Ликуд поддерживает эти позиции", - сказали оппозиционные источники.



Они добавили: "Ликуд понимает, что без соглашений не будет никаких реформ, и что в результате им придется пойти на серьезные компромиссы. Они это понимают, но нет уверенности в том, что они этого хотят".



"По нашей оценке, на данном этапе Нетаниягу выгоднее затягивать переговоры как можно дольше, поскольку это позволит ему принять бюджет", - сказал один из источников в оппозиции. "По нашей оценке, повестку дня и приоритеты в значительной степени определяют харедим, которые взяли бюджет в заложники ради военного законопроекта". В этих обстоятельствах Комитет по отбору судей, вероятно, будет понижен в списке приоритетов ради военного законопроекта, который не является частью реформы".