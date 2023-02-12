



Оппозиция перед голосованием по правовой реформе: не дадим уничтожить Израиль

Главы оппозиционных фракций намерены 13 февраля дать совместную пресс-конференцию в Кнессете относительно правительственного плана правовой реформы.



Они объявили, что выступят на фоне намерения коалиции начать голосование по некоторым предложениям относительно радикальной перестройки судебной системы.



"Это время чрезвычайного положения. Мы не позволим разрушить Государство Израиль", — сказано в совместном заявлении "Еш Атид", "А-Махане а-Мамлахти", НДИ и "Авода".



Более того, в понедельник состоится забастовка гражданских рабочих в знак протеста против планов правительства. Демонстранты также собираются провести митинг у здания Кнессета в Иерусалиме.

