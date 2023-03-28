



Оппозиция: Нетаниягу приставил пистолет к нашей голове

По мере того, как переговорные группы от партий “Ликуд”, “Еш Атид” и “Маханэ Мамлахти“ формируются и готовятся начать обсуждение правительственного пакета судебной реформы, несколько законов, уже находящихся в стадии разработки, очевидно, продолжают продвигаться через законодательную систему Кнессета, что приводит в бешенство оппозицию. Депутаты заявляют, что призыв Нетаниягу остановить процесс - фарс.



Основной закон о судебной власти появился в повестке дня Кнессета в понедельник вечером после того, как ранее в тот же день он был одобрен законодательной комиссией. Теперь секретариат Кнессета должен решить, когда вынести закон на голосование. Процесс “абсолютно стандартный - так происходит всегда. Как только соответствующая комиссия принимает закон, он автоматически передается на пленум Кнессета. Затем секретариат решает, когда внести закон на рассмотрение”, - пояснили в секретариате.



Проигнорировав объяснение, депутаты от оппозиции поспешили осудить правительство за “ложь и лицемерие”.



“Как я и предупреждал, Нетаниягу снова лжет. Вместо того, чтобы пойти на настоящие переговоры, которые ведет президент, чтобы убрать разногласия в стране, коалиция плюет в лицо общественности и даже сейчас вносит Основной закон о судебной власти. Смысл в том, что в любой момент они могут поставить его на голосование и принять на пленуме. Они приставили пистолет к нашей голове в полном смысле этого слова”, - написал депутат Кнессета Авигдор Либерман в Twitter.



“Смысл ясен, - говорится в заявлении организаторов протестов против судебной реформы. - Это будут фальшивые переговоры, чтобы принять законы, ведущие к диктатуре в начале [следующей] сессии Кнессета. В отличие от того, что думают Нетаниягу, Ротман и Бен-Гвир, люди, которые вышли на улицы - не дураки. Мы не позволим пройти диктаторским законам, не те миллионы граждан, которые протестовали до сегодняшнего дня, несмотря на железную стену, которая строится против них. Лидеры оппозиции и президент должны знать, что переговоры, которые они ведут - это всего лишь политический театр тирана Нетаниягу. Мы встретимся в Шаббат на [улице] Каплан”, - заключили они.



