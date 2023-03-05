



Оппозиция: Нет переговоров без приостановки процесса; Ицхак Пиндрос: мошенники



В начале дискуссии в комиссии по законодательству депутат Ицхак Крейцер ("Оцма Йегудит") спросил председателя комитета Симху Ротмана, обращался ли к нему кто-нибудь из оппозиции с просьбой о переговорах перед сегодняшним голосованием по некоторым статьям законодательной революции.



В ответ на это депутаты от оппозиции воскликнули: "Мы специально сказали, что будем говорить только после того, как вы приостановите законодательный процесс". В ответ на это депутат Ицхак Пиндрос ("Яадут А-Тора") крикнул: "Вы сидели здесь пятнадцать минут и лгали, и никто вас не прервал. Мошенники".