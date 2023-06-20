



Оппозиция не заявляла, что хочет остановить переговоры о реформе, – Лапид

Израильская оппозиция никогда не заявляла, что хочет прекратить переговоры о судебной реформе в резиденции президента, заявил глава оппозиции Яир Лапид в интервью 103FM во вторник утром.

В интервью Лапид сказал, что одностороннее законодательство о судебной реформе “сжигает все правила”, добавив, что “Нетаниягу уступает [министру юстиции Яриву] Левину и [председателю юридического комитета Симхе] Ротману, чтобы сохранить свое несостоятельное правительство."

Что касается переговоров, Лапид сказал, что оппозиция никогда не заявляла, что отказывается от своего участия в переговорах.

“Мы сказали им: “Выберите представителя [оппозиции] в комитет [по отбору судей] , и мы продолжим переговоры“, — сказал он.



Лапид также сказал, что нет смысла в переговорах, если реформа будет продвигаться.



По его словам, коалиция нарушила соглашение с оппозицией.



“Было соглашение — мы идем голосовать в комитете [отбора судей] и возвращаемся к переговорам, — заявил он. - Они не выбрали комитет, потому что они попали в одно из своих нелепых разногласий“.



В воскресенье Нетаниягу объявил, что коалиция будет продвигать одностороннее законодательство о судебной реформе, а позже вечером он собрал лидеров коалиции на встречу , где они приняли решение о ряде шагов по продвижению реформы даже без договоренностей на переговорах.



Среди принятых решений коалиция согласилась начать с пункта о разумности, который позволил бы лидеру ШАС Арье Дери быть министром, несмотря на дисквалификацию Верховного суда. Ожидается, что этот пункт будет принят комитетом по правовым вопросам в среду и вскоре после этого будет передан на голосование в Кнессет.



Лапид сказал, что это решение было принято, чтобы “вернуть правительству осужденного преступника”, добавив, что “они хотят обойти суд и уволить юридического советника за то, что он был назначен предыдущим правительством”.



