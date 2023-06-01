



Оппозиция не определилась с единым кандидатом в комитет по назначению судей

Оппозиционные фракции так и не смогли прийти к согласию относительно единого кандидата в комитет по назначению судей.



Общее голосование по этому вопросу должно состояться уже 14 июня.



Каждая фракция выдвинула своего кандидата. "Еш Атид" предлагает Карин Эльхарар, "Авода" -Эфрат Райтен.



Бени Ганц выдвинул сам себя от "А-Махане а-Мамлахти", хотя отметил, что поддержит кандидатуру Пнины Тамено-Шете.



Накануне из-за отсутствия договоренности относительно единого кандидата Ганц и Лапид провели переговоры по этому вопросу.



"Они договорились продолжать совместную и скоординированную работу", - было сказано в совместном заявлении по итогам встречи.



По данным СМИ, источник в "А-Махане а-Мамлахти" выступил с критикой в адрес "Еш Атид".



"Еш Атид ведет уродливую, ядовитую кампанию против члена Кнессета Пнины Таеано-Шете из-за скрытых мотивов, потому что они понимают, что она единственная, кто может получить несколько голосов от членов коалиции на тайном голосовании, которое пройдет в Кнессете", - возмутился источник.

