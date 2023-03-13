



Оппозиция намерена бойкотировать окончательные голосования по судебной реформе



В совместном заявлении большинства оппозиционных партий говорится, что они будут бойкотировать окончательные голосования в Кнессете по вопросу о пересмотре судебной системы.



Арабские партии не присутствовали на встрече партий “Еш Атид” Яира Лапида, “А-Махане А-Мамлахти” Бени Ганца, НДИ Авигдора Либермана и “Авода“ Мерав Михаэли.



В совместном заявлении партий говорится, что на совещании по согласованию стратегии противодействия законотворческой деятельности правительства было решено, что диалог невозможен до тех пор, пока процесс не будет остановлен.



“Единство народа начинается с реального диалога, и пока не прекращается законодательство, переговоры — это просто обман. Когда будет представлен план президента, мы будем рады рассмотреть его предложение и ценим его усилия по достижению переговоров“, — говорится в заявлении.



“Мы сделаем все, чтобы не допустить принятия законов, но если не дай бог дойдем до третьего чтения — будем бойкотировать голосование на пленарном заседании“, — говорят они.



Они призывают правительство отказаться от “этого сумасшедшего собрания законов“ и вместо этого работать с ними над созданием “всеобъемлющего и сбалансированного конституционного механизма“.







