



Оппозиция: Мы не пойдем на компромисс в отношении независимости судебной системы

Партии "Еш Атид" и "Маханэ Мамлахти" выступили с совместным заявлением из резиденции президента в Иерусалиме.



"Завершилось координационное совещание между профессиональными командами фракций и аппаратом президента. На совещании команды согласовали соблюдение принципов демократии и сохранения независимости судебной системы, стремясь к принятию законодательства, которое укрепит демократию. Мы будем работать вместе во имя еврейского, демократического и сильного Израиля. Команды готовы достичь широких соглашений, но мы не пойдем на компромисс в отношении независимости судебной системы и закрепления основных прав граждан Израиля", - говорится в заявлении.