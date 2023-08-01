



Оппозиция: мафиозная шайка угрожает Верховному суду



Оппозиция резко отреагировала на заявление Ликуда о том, что судебное вмешательство Высшего суда справедливости в основные законы "нанесет серьезный ущерб демократии". В посте, опубликованном председателем оппозиции Лапидом в Facebook вчера вечером (в понедельник), он назвал заявление Ликуда "явным и жестоким намеком" в адрес Высшего суда, а председатель Аводы Мейрав Михаэли добавила: "Ликуд пытается угрожать судьям Высшего суда".



"В письме с угрозами, направленном в Верховный суд, было четко сказано: основные законы никогда не признавались судом недействительными, поэтому даже не пытайтесь их трогать сейчас. Вы у нас под прицелом", - написал Лапид. По его словам, на протяжении многих лет основные законы соблюдались судом с тех пор, как их соблюдал сам Кнессет, но в последние годы частые и безответственные изменения в основных законах подорвали их статус. "Если вы не воспринимаете себя всерьез, почему суд или израильское общество должны относиться к вам по-другому?" написал Лапид .



Mейрав Михаэли также атаковала заявление Ликуда: "Подобно мафиозной шайке преступников, Ликуд выпускает анонимное объявление без подписи членов Кнессета и пытается угрожать женщинам и мужчинам - судьям Высшего суда и запугивать их перед слушанием петиций против законов о перевороте. Но у вас ничего не получится - граждане Израиля будут бороться и не позволят превратить государство Израиль в диктатуру. Борьба будет долгой и, возможно, даже болезненной, но в конце концов израильская демократия победит".



