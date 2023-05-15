



Оппозиция: Коалиция выделила себе 13,6 миллиардов шекелей

В воскресенье правительство одобрило выделение коалиционных фондов на общую сумму 13,6 миллиардов шекелей на 2023–2024 годы. Согласно предложению, государственный бюджет на 2023 год будет включать выделенную сумму в размере 5,7 миллиардов шекелей, а также 7,9 миллиардов шекелей в 2024 году.



Окончательное решение относительно фондов коалиции встретило сопротивление со стороны официальных лиц Министерства финансов, которые предупредили, что фонды коалиции могут нанести ущерб вкладу харедим в рабочую силу, привести к повышению налогов в будущем и отрицательно сказаться на ВВП и росте.



“Даже до реализации решения правительства и его ожидаемого негативного воздействия на экономику, если уровень занятости среди мужчин-харедим не изменится, ожидается, что совокупные потери ВВП в 2065 году достигнут 6,71 триллиона шекелей”, – написал директор бюджетного департамента Йогев Гросс. “Чтобы сохранить нынешний уровень государственных услуг, правительства Израиля будут обязаны повысить прямые налоги на 16%”.



Министры из “Оцма Йегудит” раскритиковали принятое решение и даже проголосовали против него. Лидер партии Итамар Бен Гвир заявил на встрече: “Оцма Йегудит выступает против этого бюджета. Мы ни в коем случае не должны забывать Негев и Галилею. Средства должны быть распределены справедливо, Бецалель Смотрич не может взять себе три миллиарда и оставить Негев и Галилею без бюджета”.



Оппозиция негативно отреагировала на одобрение коалиционных фондов.



“Правительство выделило себе 13,5 миллиардов шекелей из фондов коалиции. Это коррумпировано, это безответственно, это капитуляция перед бесстыдным вымогательством. Деньги продуктивной общественности Израиля пойдут только на одно – на вознаграждение Смотрича и приятелей Голдкнопфа. Только Ави Маоз получит 285 миллионов шекелей на финансирование подстрекательства против женщин и ЛГБТК. Это продолжение переворота режима экономическими средствами”, – считает председатель “Еш Атид” Яир Лапид.