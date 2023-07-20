



Оппозиция и протестующие о речи Нетаниягу: ложь, мы на грани гражданской войны

Члены оппозиции и организаторы акций протеста против правовой реформы раскритиковали выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Махане-Мамлахти" Бени Ганца обвиняет главу правительства в том, что тот ставит Израиль "на грань гражданской войны".



"Нетаниягу говорит о необходимости объединения нации, а сам фактически подталкивает нас к беспрецедентному историческому кризису, который ставит нас на грань гражданской войны", — сказано в заявлении.



Партия призвала премьера принять предложение Ганца и вернуться за стол переговоров в резиденции президента, чтобы остановить хаос и вернуту Израиль на "путь решения огромных проблем".



В свою очередь, лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаниягу немедленно остановить законодательный процесс. По его словам, глава правительства "разрывает страну на куски" вместо того, чтобы ее объединить.



"Он лжет вместо того, чтобы говорить гражданам правду. Разрушение одной из основ нашей демократии полностью противоречит тому, что он сказал сегодня... Все, что премьер-министр должен сделать сейчас для предотвращения разрушения, ненависти и раскола, — это объявить, что он останавливает принятие закона. Мир и возвращение к нормальной жизни и общему благу возможно", - сказал он.



Депутат Кнессета Гидеон Саар обвинил главу правительства во лжи: "Нетаниягу, как обычно, лжет. Я никогда не предлагал, ни в партийной платформе, ни в рамках законопроекта, ни в заявлениях, ни в интервью, ни каким-либо иным образом законодательно закрепить отмену принципа крайней неприемлемости. В качестве депутата Кнессета в 9 созывах и министра юстиции у меня была упорядоченная повестка дня, большая часть которой успешна попала в свод законов государства Израиль. Я предложил и провел множество реформ юридической системы, в отличии от разрушительной кампании, основанной на лжи, которую Нетаниягу проводит в ущерб израильтянам. Остановись на краю пропасти".



В свою очередь, лидер НДИ Авигдор Либерман сказал, что слова Нетаниягу были нацелены на то, чтобы "обмануть общество и ввести в заблуждение оппозицию и протестующих".



А организаторы протестов против правовой реформы отметили, что выступление Нетаниягу является "полным лжи и подстрекательства". Они в очередной раз обвинили главу правительства "в выборе диктатуры".