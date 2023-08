Оппозиция и коалиция критикуют Коэна: нанес ущерб израильской дипломатии

В понедельник, 28 августа, ведущие представители оппозиции раскритиковали министра иностранных дел Эли Коэна за то, что он обнародовал информацию о недавней встрече со своим ливийским коллегой Найлой Мангу, которая была отстранена от должности после этого заявления и покинула страну.



Как пишет издание The Times of Israel, правительственные чиновники также подвергли Коэна критике, а высокопоставленные источники обвинили его в нанесении серьезного ущерба израильской дипломатии. Другие источники отвергли резкую критику, настаивая на том, что решение обнародовать встречу было согласовано с Триполи.



Это заявление не было хорошо встречено Ливией, которая сразу же попросила министерство иностранных дел Израиля удалить заявление на арабском языке о встрече, опубликованное в ее аккаунтах в социальных сетях.



Хотя министерство удалило сообщения, оно уже разослало заявление Коэна израильским СМИ, освещавшим встречу.



Несколько часов спустя премьер-министр Ливии Абдул Хамид аль-Дбейбе отстранил Мангуш от должности и объявил о создании комиссии для расследования, в то время как министерство иностранных дел Ливии отрицало, что была какая-либо официальная встреча.



Новости о встрече вызвали отдельные протесты в Триполи и других городах западной Ливии. Согласно местным сообщениям, протестующие ворвались в штаб-квартиру министерства иностранных дел, чтобы осудить встречу, в то время как другие напали и сожгли резиденцию премьер-министра в Триполи. В городе Завия протестующие сожгли израильский флаг, а другие размахивали палестинским флагом. Согласно кадрам, распространенным в социальных сетях и подтвержденным агентством Associated Press, протесты прошли также в городе Мисрата.



По сообщениям, Мангуш с тех пор бежал в Турцию.



“Страны наблюдают сегодня утром за безответственной утечкой информации о министрах иностранных дел Израиля и Ливии и задаются вопросом: является ли эта страна страной, с которой можно управлять международными отношениями? Этой стране можно доверять?”, - заявил лидер оппозиции Яир Лапид.

Лапид отметил, что сохранение конфиденциальности таких встреч в прошлом помогало укрепить доверие со странами, которые не имели связей с Израилем, но позже установили дипломатические отношения с еврейским государством.

“Вот что происходит, когда Эли Коэн, человек без какого-либо опыта работы в этой области, назначается министром иностранных дел, — продолжил Лапид. - Инцидент с министром иностранных дел Ливии был дилетантским, безответственным и серьезным просчетом. Это утро национального позора и опасности для жизни ради заголовка”.



Бенни Ганц аналогичным образом упрекнул Коэна: “Когда все делается для связей с общественностью и заголовков без какой-либо ответственности или предусмотрительности, вот что происходит”.



Высокопоставленные правительственные чиновники, которых цитируют еврейские СМИ, заявили, что Коэн нанес серьезный ущерб международным отношениям Израиля, и предупредили, что арабские лидеры будут удерживаться от установления более тесных связей.



“Это свидетельствует о дилетантизме, с которым руководят министерство иностранных дел”, — заявил источник новостному сайту Ynet.



Но другой дипломатический источник встал на защиту Коэна, сообщив The Times of Israel, что ливийцы полностью согласны с Израилем, раскрывая детали встречи.



"Они согласились на публикацию, - сказал дипломат. - Это было известно. Единственным сюрпризом было время".



Сама встреча длилась два часа, сообщил источник, и не была случайной, как впоследствии утверждали ливийцы. Италия принимала активное участие в планировании, и американцы знали о встрече.