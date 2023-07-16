



Оппозиция хочет отложить голосование по законопроекту об “основании разумности

Члены оппозиции в Комитете по Конституции, Закону и Справедливости просят юридического консультанта Кнессета Сагита Афика дать больше времени для представления возражений против законопроекта об “основании разумности”.



В письме к Афику от имени оппозиционных законодателей депутат Кнессета от партии “Еш Атид” Йоав Сегалович раскритиковал то, как председатель Комитета Симха Ротман проводит обсуждения, и попросил предоставить сегодня протоколы всех заседаний комиссии по законодательству.

