Новости » Политика
Кнессет
16.07.2023 19:34 Евгения Маркова

Оппозиция хочет отложить голосование по законопроекту об “основании разумности

Члены оппозиции в Комитете по Конституции, Закону и Справедливости просят юридического консультанта Кнессета Сагита Афика дать больше времени для представления возражений против законопроекта об “основании разумности”.

В письме к Афику от имени оппозиционных законодателей депутат Кнессета от партии “Еш Атид” Йоав Сегалович раскритиковал то, как председатель Комитета Симха Ротман проводит обсуждения, и попросил предоставить сегодня протоколы всех заседаний комиссии по законодательству.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы