Новости » Политика
Оппозиция готовится сорвать выборы спикера Кнессета
12.12.2022 12:18 Аркадий Бочаровский

Оппозиция готовится сорвать выборы спикера Кнессета

Председатель организационного комитета Кнессета , депутат  Йоав Киш (Ликуд), предупреждает о намерении лидеров оппозиции использовать филибастер для предотвращения намеченной на сегодня (понедельник) замены спикера Кнессета.

"Сегодня важный день в Кнессете. Нас задержали на неделю, и я узнал, что они планируют унизить Кнессет. Я намерен встретиться со спикером Кнессета и надеюсь, что он не пойдет на это".

Он повернулся к членам оппозиции и сказал: "Вы работаете, чтобы унизить Кнессет и суд".

В ходе обсуждения в комиссии было принято решение рекомендовать пленуму Кнессета избрать депутата Моше Тор Паза от движения "Еш Атид" временным заместителем спикера Кнессета вместо ушедшего в отставку депутата Якова Теслера.

Однако Киш дал понять, что полномочия Моше Тор-Паза в качестве заместителя спикера Кнессета не вступят в силу до тех пор, пока не будет проведено голосование и спикер Кнессета не будет заменен представителем Ликуда.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы