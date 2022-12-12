



Оппозиция готовится сорвать выборы спикера Кнессета

Председатель организационного комитета Кнессета , депутат Йоав Киш (Ликуд), предупреждает о намерении лидеров оппозиции использовать филибастер для предотвращения намеченной на сегодня (понедельник) замены спикера Кнессета.



"Сегодня важный день в Кнессете. Нас задержали на неделю, и я узнал, что они планируют унизить Кнессет. Я намерен встретиться со спикером Кнессета и надеюсь, что он не пойдет на это".



Он повернулся к членам оппозиции и сказал: "Вы работаете, чтобы унизить Кнессет и суд".



В ходе обсуждения в комиссии было принято решение рекомендовать пленуму Кнессета избрать депутата Моше Тор Паза от движения "Еш Атид" временным заместителем спикера Кнессета вместо ушедшего в отставку депутата Якова Теслера.



Однако Киш дал понять, что полномочия Моше Тор-Паза в качестве заместителя спикера Кнессета не вступят в силу до тех пор, пока не будет проведено голосование и спикер Кнессета не будет заменен представителем Ликуда.