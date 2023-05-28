



Оппозиция: два закона в обмен на статус-кво в комитете по назначению судей





Оппозиция предложила коалиции продвинуть два законодательных акта в обмен на обязательство не продвигать законодательство, касающееся комитета по отбору судей, до конца срока полномочий нынешней коалиции.



Оппозиция предлагает принять законы об “основании разумности” при рассмотрении дел в судах и о статусе юридических советников.





Об этом сегодня утром сообщила Решет Бет.



Согласно сообщению, коалиция готова принять предложение, но с условием, что указанные законы будут приняты до октября - до окончания работы Кнессета и каникул.

