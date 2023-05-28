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Оппозиция: два закона в обмен на статус-кво в комитете по назначению судей
28.05.2023 08:33 Аркадий Бочаровский

Оппозиция: два закона в обмен на статус-кво в комитете по назначению судей



Оппозиция предложила коалиции продвинуть два  законодательных акта в обмен на обязательство не продвигать законодательство, касающееся комитета по отбору судей, до конца срока полномочий нынешней коалиции. 

Оппозиция предлагает принять законы об “основании разумности” при рассмотрении дел в судах  и о статусе юридических советников.


Об этом сегодня утром сообщила Решет Бет.

Согласно сообщению, коалиция готова принять предложение, но с условием, что указанные законы будут приняты до октября - до окончания работы Кнессета и каникул.
 

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