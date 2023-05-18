



Оппозиция бойкотировала встречу по правовой реформе в резиденции президента

Представители оппозиции не намерены обсуждать на переговорах в резиденции президента вопросы, которые стоят на повестке дня относительно правовой реформы.



Уточняется, что это будет происходить то тех пор, пока коалиция не объявит, планирует ли назначать представителя оппозиции в комиссию по отбору судей.



Как стало известно, оппозиция бойкотировала встречу, запланированную на сегодня. Согласно заявлению, компромисс, предложенный президентом Ицхаком Герцогом, считается неприемлемым для "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти".



Буквально два дня назад в "Еш Атид" заявили, что отказ предоставить им место в комиссии по отбору судей приведет к немедленному прекращению участия в переговорах.



