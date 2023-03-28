



Оппозиционные партии Турции требуют снять с выборов кандидатуру Эрдогана

В Турции три оппозиционные партии потребовали снять с президентских выборов кандидатуру действующего главы государства Реджепа Эрдогана. Обращение в Высшую избирательную комиссию страны направили Хорошая партия, Партия демократии и прорыва и Партия Отчизны. Оппозиция поддерживает главного соперника действующего президента Кемаля Кылычдароглу.



По мнению авторов обращения, выдвижение действующего президента противоречит Конституции Турции, так как его текущий срок – второй по счёту. Действующая власть, в свою очередь, утверждает, что после конституционного референдума 2017 года президентские сроки Эрдогана обнулились.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая, как и планировалось ранее. Их не стали переносить, несмотря на недавнее землетрясение, жертвами которого стали более 50 тысяч человек.



Эрдоган и Кылычдароглу – фавориты предвыборной гонки. В их кампаниях преобладает тема землетрясения. Главная претензия оппозиции к президенту Эрдогану – плохая подготовка властей к преодолению последствий разрушительных подземных толчков и недостатки в оказании помощи пострадавшим.

Недавние опросы показывают, что кандидат от оппозиции может набрать больше голосов, нежели действующий президент.