Оппозиционные партии решили действовать "единым фронтом"
Впервые представители оппозиционных партий собрались, чтобы спланировать борьбу с новым правительством, которое, как ожидается, возглавит Биньямин Нетаниягу.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Во встрече приняли представители партий "А-Махане А-Мамлахти", "Еш Атид", "Мерец" и "Авода".
На встрече было принято решение "содействовать совместным гражданским и партийным действиям единым фронтом против нападок на систему правосудия, систему образования, ЦАХАЛ и демократию в целом".