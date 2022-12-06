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Оппозиционные партии решили действовать "единым фронтом"
06.12.2022 20:56 Ольга Белозерова

Оппозиционные партии решили действовать "единым фронтом"

Впервые представители оппозиционных партий собрались, чтобы спланировать борьбу с новым правительством, которое, как ожидается, возглавит Биньямин Нетаниягу.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Во встрече приняли представители партий "А-Махане А-Мамлахти", "Еш Атид", "Мерец" и "Авода". 

На встрече было принято решение "содействовать совместным гражданским и партийным действиям единым фронтом против нападок на систему правосудия, систему образования, ЦАХАЛ и демократию в целом".

 

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