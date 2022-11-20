



Оппозиционные партии провели "переговоры о мире"

Оппозиционные партии провели примирительные "переговоры о мире" в последние несколько дней, сообщает "Аруц Шева".



Переговоры о примирении внутри новой оппозиции велись между Яиром Лапидом, Бени Ганцем, а также между оппозиционными депутатами.



Отмечается, что этим переговорам предшествовали события прошлой среды в Кнессете, в ходе которых стало известно о внутренних разногласиях по поводу распределения должностей в Кнессете. Был также спор между Боазом Топоровским ("Еш Атид") и Ахмедом Тиби от "Хадаш-Таал", в котором Топоровский обвинил Тиби в заключении сделки с партией "Ликуд" для получения должности вице-спикера Кнессета.



"Мы все знаем гнев, который был перенесен после избирательной кампании. Мы также знаем, что у каждой партии и партийного лидера есть свои намерения на будущее, и у них все еще есть одна важная и общая цель - свергнуть правительство Нетаниягу, которое будет сформировано. Мы должны сделать это вместе, это должно быть согласовано. Если Нетаниягу может работать с Тиби, мы тоже можем работать вместе", - заявили представители оппозиции о переговорах.



