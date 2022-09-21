



Оппозиционер рассказал, чем обернется мобилизация в РФ

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков дал интервью изданию DW в котором выразил мнение, что общая мобилизация в России закончится протестами.



"Как Путин делает вид, что это не война с Украиной, а "спецоперация", большинство людей делают вид, что они поддерживают "спецоперацию". Но только вместо поддержки того, что в экране им там показывают, их заставят поехать в Украину уже с автоматом в руках, так от этой поддержки ничего не останется", — сказал Гудков.



Политик считает, что российское командование может прибегнуть к мобилизации, но получить обратный результат.



"Я думаю, что это закончится протестами, потому что воевать за Путина никто не хочет", – сказал Гудков.

