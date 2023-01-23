



Опозоренная судья: Это - не реформа судебной системы, это - погром



Вчера были объявлены первые четыре этапа плана работы министра юстиции Ярива Левина по реформированию системы правосудия, включая отмену основных законов, таких как отмена Основного закона о достоинстве и свободе человека, и разделение ролей юридического советника правительства и генерального прокурора.



Варда Эльшейх, судья в отставке и бывший заместитель председателя окружного суда Тель-Авива дала радио 103FM, и прокомментировала происходящее: "Я не хочу верить в то, что это происходит, что это реально, я хочу верить в то, что это какой-то спин. Потому что если это то, что они намерены сделать - все пропало", - сказала она.



Эльшейх сказала: "Я даже не буду доходить до крайности и говорить, что у граждан больше нет никакой защиты. Я имею в виду, что нет никаких причин, по которым имеет смысл обращаться в суд, потому что все написано на стене - у тебя нет защиты, тебе нечего сказать, ты пленник политической системы",



"Наши основные законы были основой для создания конституции, и, следовательно, мы надеялись, что дело закончиться хорошо. Но теперь, они говорят нам: "Это действительно не имеет значения, мы с вами вообще не считаемся, мы решим, что хорошо. То, что собираются делать, это не реформа, это погром, это руины, это революция, это хуже, чем государственный переворот".



Позже Эльшейх атаковал решение о реформе: "При всем уважении, я не понимаю, в чем заключается срочность этой реформы, нужно ли реформировать систему? Я не понимаю. Повестка дня - это хорошо, но когда вокруг нее такие большие разногласия, можно прийти и сказать: "Подождите, давайте мы остановим поезд, который мчится в пропасть, сядем и поговорим".



Следует напомнить о том, кто такая судья Эльшейх и почему она - судья в отставке.



В июне 2012 года уполномоченный по делам судей Элиэзер Гольдберг установил, что Эльшейх внесла 36 технических и существенных исправлений в протокол проведенного судебного слушания, чтобы ухудшить описание поведения адвоката, на которого она жаловалась. После решения уполномоченного глава коллегии адвокатов и пять глав адвокатских округов обратились к министру юстиции Яакову Нааману и председателю Верховного суда Ашеру Грунису с требованием импичмента Альшейх.



После расследования Эльшейх ушла в двухмесячный отпуск в апреле 2013. Затем, 13 августа 2013 года, она объявила, что уйдет в отставку 15 ноября 2013 года, за год до наступления пенсионного возраста. Она - один из крайне немногочисленных примеров того, как судью в Израиле вынудили уйти в отставку.









