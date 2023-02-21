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Операция “Волнорез”: за ночь арестовано 11 человек
21.02.2023 14:53 Ирина Демьянова

Операция “Волнорез”: за ночь арестовано 11 человек

Армия обороны Израиля, ШАБАК и МАГАВ за прошлую ночь во время операции “Волнорез” арестовали 11 человек, подозреваемых в причастности к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Во время ареста двух подозреваемых в Дженине израильские военные попали под обстрел и открыли ответный огонь. 

Кроме того, в ходе операции было обнаружено и конфисковано в общей сложности шесть единиц незаконно хранимого оружия.

Также оружие было обнаружено и в других местах задержания подозреваемых.

Все подозреваемые вместе с конфискованным оружием были доставлены для дальнейшего допроса.
 

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