Операция “Волнорез”: за ночь арестовано 11 человек
Армия обороны Израиля, ШАБАК и МАГАВ за прошлую ночь во время операции “Волнорез” арестовали 11 человек, подозреваемых в причастности к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Во время ареста двух подозреваемых в Дженине израильские военные попали под обстрел и открыли ответный огонь.
Кроме того, в ходе операции было обнаружено и конфисковано в общей сложности шесть единиц незаконно хранимого оружия.
Также оружие было обнаружено и в других местах задержания подозреваемых.
Все подозреваемые вместе с конфискованным оружием были доставлены для дальнейшего допроса.
לוחמי צה״ל, שב״כ ומג״ב פעלו הלילה למעצר 11 מבוקשים, החרמת שלוש מחרטות לייצור נשק, 11 כלי נשק ואמצעי לחימה נוספים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים>> pic.twitter.com/viOERAq3xN— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 21, 2023