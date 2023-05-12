



Операция в Газе помогла Нетаниягу сократить отставание от Ганца – опрос

Согласно новому опросу Maariv, опубликованному в пятницу утром, партия “Ликуд” премьер-министра Биньямина Нетаниягу сократила отставание от “А-Маханэ а-мамлахти” Бени Ганца: обе партии получили бы по 27 мест каждая, если бы выборы состоялись сегодня.



В первом опросе, проведенном доктором Менахемом Лазаром из Panels Politics Institute после начала операции “Щит и стрела” в Газе, ведущая фракция коалиции поднялась на два места по сравнению с опросом на прошлой неделе, что можно объяснить военными достижениями, сделанными в ходе операции под руководством министра обороны Йоава Галанта.



“А-Маханэ а-мамлахти”, с другой стороны, потеряла четыре места по сравнению с рекордным 31 местом в предыдущем опросе Маарив.



Согласно опросу, экс-министр обороны все еще опережает Нетаниягу, несмотря на то, что премьер улучшил свои позиции от 5% до 38% по сравнению с 41% у Ганца, которые остались стабильными.



Позиции ШАС и “Яадут а-Тора” не изменились по сравнению с результатами предыдущего опроса, получив 10 и 8 мест в Кнессете соответственно.



“Религиозный сионизм” также остался стабильным пятью местами, полученными по результатам опроса, в то время как “Оцма Йегудит” потеряла одно место по сравнению с предыдущим опросом, в результате чего общее количество мест коалиции составило бы только 54, согласно опросу.



В оппозиции “Еш Атид” продолжила значительно отставать, получив 17 мест. Самым большим сюрпризом в опросе оказалась партия “Мерец”, получившая шесть мест в опросе, несмотря на то, что не попала в Кнессет на выборах в ноябре 2022 год, тогда как “Авода” снова не смогла преодолеть избирательный барьер.



Арабо-израильские фракции “Хадаш-Тааль” и РААМ остались стабильными, получив шесть и четыре места в Кнессете соответственно, в результате чего общее количество мест оппозиции достигло большинства в 66 мандатов.



Респонденты доверяют военным действиям, предпринятым в рамках операции “Щит и стрела”, также показал опрос Maariv. 55% заявили, что доверяют мнению Нетаниягу, а 39% заявили, что не доверяют, и только 6% не выразили мнения по этому поводу.