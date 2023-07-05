



Операция в Дженине: Беннет поставил на место журналистку, защищающую террористов

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заступился за ЦАХАЛ в отношении контртеррористической операции в Дженине.



Ему пришлось это сделать во время интервью BBC News.



У Беннета ведущая спросила, будут ли солдаты "счастливы убивать детей" в ходе операции в Дженине.



"Израильские военные называют это военной операцией, но теперь мы знаем, что убивают молодых людей, четверо из них моложе 18 лет. Действительно ли военные намеревались это сделать — убивать людей в возрасте от 16 до 18 лет?" — спросила журналистка.



Беннет опешил от такого вопроса, однако, взяв себя в руки, сказав, что речь идет о террористах.



"В данном случае все убитые палестинцы — террористы. Вы знаете, весьма примечательно, что вы сказали это, потому что они убивают нас", - подчеркнул Беннет.



В ответ на это журналистка настояла, что были ликвидированы именно "дети".



"Я что-то упускаю. Вы знаете, что 17-летний террорист может убивать мирных жителей", - подчеркнул Беннет, сказав ведущей, что та создает моральную эквивалентность между сторонами.

