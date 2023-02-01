



"Опасный прецедент": депутат от "Ликуд" критикует задержку сноса Хан аль-Ахмара

Член Кнессета от партии "Ликуд" Дани Данон критикует решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу просить БАГАЦ разрешить правительству отложить снос бедуинской деревни Хан аль-Ахмар.



"Ответ нового правительства БАГАЦу и попытка избежать выселения Хан аль-Ахмара, является опасным прецедентом и поддерживает незаконное палестинское строительство", — говорит Данон.



"Мы были избраны для того, чтобы изменить шаткую политику предыдущего правительства, а не продолжать ее", — подчеркнул депутат.



Данон, бывший посол в ООН, стал ярым критиком Нетаниягу с тех пор, не получил руководящей должности в новом правительстве.

