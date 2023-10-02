



Опасения: одержимость США с палестинцами может навредить нормализации

Израильские и саудовские официальные лица опасаются, что настойчивость администрации Джо Байдена относительно палестинского вопроса может навредить возможному достижению соглашения о нормализации отношений.



Об этом сообщает газета "Исраэль хайом" со ссылкой на источники.



По их словам, "преувеличенная одержимость" американской администрации этим вопросом препятствует процессу нормализации и останавливает прорывы.



По словам источника, разногласия по центральным вопросам, в том числе по оборонному пакту и саудовской ядерной программе, не являются значительными, их вполне можно преодолеть. Еще один источник заявил, что акцент США на палестинском вопросе является настолько чрезмерным, что может разрушить весь процесс.