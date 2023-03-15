



Опальный экс-губернатор Нью-Йорка объявил о создании произраильской группы

У бывшего нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо спустя полтора года после ухода в отставку на фоне шквала обвинений в сексуальных домогательствах появился новый проект – произраильская организация, нацеленная на демократов.



Куомо выступил с видеообращением в понедельник вечером на мероприятии в “Карнеги-холле”, организованном Всемирной сетью ценностей, возглавляемой раввином Шмули Ботичем. Ботич организовал мероприятие в честь 80-летия восстания в Варшавском гетто и в память о своей недавно умершей матери.

О запуске организации, которая будет называться “Прогрессисты за Израиль”, впервые сообщил Мэтью Кассель на сайте Jewish Insider.



Куомо заявил, что организация призовет демократов встать на сторону Израиля, “потому что молчание – не вариант”.

“Никогда больше – это не молитва, это призыв к действию”, – сказал Куомо, имея в виду принцип памяти жертв Холокоста. “Это не пассив. Это никогда не повторится, потому что мы никогда не позволим этому повториться, и мы сделаем это вместе”.



Куомо также призвал чиновников осудить антисемитизм не только словами, “но и своими действиями”.

“Нельзя осуждать антисемитизм, но сомневаться в праве Израиля на существование и защищать себя”, – сказал Куомо. “Первыми и громче всех должны говорить нееврейские официальные лица”.



Бывший губернатор процитировал своего покойного отца, сказав: “Пришло время шаббатного гоя”.



“Шаббатные гои могут выполнять работу, которая приносит пользу как еврейской, так и нееврейской общине”, – сказал Куомо. “Они могут включать свет в субботу, потому что это приносит пользу всем. Пора включать свет”.



Куомо, демократ, занимавший пост губернатора Нью-Йорка в течение десяти лет, был союзником произраильских сторонников во время пребывания у власти, как и его предшественники. Он несколько раз ездил в Израиль, а в 2016 году подписал указ, предписывающий государственным органам прекратить вести дела с любыми организациями, поддерживающими движение за бойкот, отчуждение и санкции против Израиля.



“Если вы будете бойкотировать Израиль, Нью-Йорк будет бойкотировать вас”, – сказал он тогда.