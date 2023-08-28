



ОП: Задача международных санкций - парализовать ВПК России

Международные санкции против России медленно, но верно усиливают свое влияние на экономику страны-агрессора. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.



У себя в Telegram он опубликовал новость о том, что самолет российской авиакомпании не смог вылететь из Таиланда из-за поломки запчасти, которую уже не поставляют в Россию.



"Делаем все, чтобы таких новостей было больше. Санкции все шире будут отражаться на россиянах. И речь не только о гражданской авиации.



Активно работаем с Правительствами партнеров, чтобы перекрыть поставки на Россию компонентов, задействованных в производстве вооружений и техники. Парализовать российский ВПК – это важная задача для достижения нашей цели – победы в войне", - написал Ермак.