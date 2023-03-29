



ОП: Войну можно завершить дипломатическим путем, но после перезагрузки в Кремле

Войну, которую Россия развязала против Украины, можно завершить дипломатическим путем. Для этого в Москве должна произойти перезагрузка. Об этом заявил советника главы Офиса президента Михаила Подоляк в Twitter.



Он отметил, что в Кремле ошибаются, заявляя о "длинных сроках" завершения войны. Ее можно окончить после вывода российских войск из Украины.



"Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект", - добавил советник главы ОП.



Подоляк отметил, что поражение оккупационных войск на поле боя могут ускорить решения Москвы. Поэтому он призвал партнеров усилить поставки оружия.



Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины "надолго". Кроме того, он вновь заявил, что РФ якобы воюет не с украинцами, а с Западом.