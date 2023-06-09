



ОП: Скоро скифское золото будет в свободном украинском Крыму

В ОП отреагировали на решение по скифскому золоту



Скифское золото вернется в Украину

Украина проведет переговоры с музеем Алларда Пирсона относительно механизмов возвращения скифского золота.



Решение Верховного суда Нидерландов по делу скифского золота стало дополнительным свидетельством поддержки со стороны Европы территориальной целостности Украины и недопустимости и безосновательности посягательств России и ее марионеток на культурное достояние украинского народа. Об этом говорится в сообщении Офиса президента, обнародованном в пятницу, 9 июня.



"Верховный суд Нидерландов 9 июня 2023 года, после почти девяти лет судебного процесса, полностью удовлетворил требования Украины в лице Министерства юстиции и Министерства культуры и информационной политики по возвращению бесценных музейных экспонатов с выставки Крым - золотой остров в Черном море", - говорится в сообщении.



В ОП сделали напоминание о том, что Россия не жалела ресурсов при попытках незаконного присвоения культурных ценностей Украины. Но все три судебные инстанции Нидерландов, в том числе Верховный суд, отвергли любые посягательства "крымских музеев" на скифское золото и приняли решение в пользу Украины.



"Украина выражает благодарность Королевству Нидерланды за обеспечение беспристрастного и объективного судопроизводства и за неуклонную поддержку норм международного права и справедливости. Наше государство также искренне благодарно всем привлеченным государственным органам и учреждениям, команде нидерландских и украинских адвокатов, дипломатам, экспертам за помощь и профессионализм на всех стадиях ведения этого важнейшего дела. Ждем возвращения скифского золота домой, в Украину", - отметили в ОП.



В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина проведет переговоры с музеем Алларда Пирсона относительно механизмов возвращения скифского золота.



"Мы проведем переговоры с музеем Алларда Пирсона относительно механизмов возвращения экспонатов в Украину, которые сейчас находятся на хранении в подвалах музея", - написала Джапарова и подчеркнула, что решение Верховного суда Нидерландов является окончательным и не подлежит обжалованию.



"Надеюсь, что вскоре уникальное скифское золото будет там, где ему положено быть - в свободном украинском Крыму", - добавила она.



Напомним, в начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был захвачен Россией. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.



Речь идет о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные шкатулки, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки - древний скифский шлем, которому более 2400 лет. Стоимость всей экспозиции оценивается в более чем миллион евро.



Как известно, россияне активно вывозят скифское золото и другое культурное наследие из Украины. Речь идет о контрабанде ценных исторических артефактов на государственном уровне.