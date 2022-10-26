



ОП: После доказательств Израиля мир должен пересмотреть иранский вопрос

В Офисе президента призвали международное сообщество пересмотреть иранский вопрос в связи с доказательством использования иранских дронов-камикадзе в войне России против Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка - это утка. Ицхак Герцог официально поставил точку в этой теме: РФ использует дроны иранских террористов для нападения на украинские города", - написал он.



По словам Подоляка, это требует от мира переоценки иранского вопроса, а также создания новых подходов к его решению.



Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог во время сегодняшнего визита в США продемонстрировал доказательства применения иранских дронов в Украине.



Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники и страны ЕС должны ответить более жесткими санкциями в отношении Тегерана в ответ на военную помощь России.