



ООН выкатило пост о праздновании дня русского языка в день крупнейшей катастрофы

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на пост ООН в Twitter о дне русского языка после осуществления российскими оккупантами подрыва дамбы Каховской ГЭС.



"Какой день в ООН, чтобы отметить русский язык! ООН пишет твиты о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую за последние десятилетия катастрофу в Европе, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?", - написал Николенко в Twitter.



Ранее в Twitter ООН появился пост о том, что 6 июня в ООН отмечается день русского языка.



"Вторник – День русского языка. Следите за United Nations RU, чтобы быть в курсе новостей о работе ООН на русском языке", - сказано в сообщении.