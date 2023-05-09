



ООН: в этом году в Иране казнили более 200 человек

В этом году Иран казнил 209 человек, заявил во вторник, 9 мая, представитель Управления ООН по правам человека, назвав его действия “отвратительными” и призвав их прекратить.

“Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня выразил тревогу по поводу пугающе большого числа казней в Иране в этом году, — заявила Равина Шамдасани на брифинге для прессы в Женеве. - В среднем в этом году в Иране каждую неделю казнят более 10 человек, это больше всего в мире“.



Она добавила, что большинство из них были за преступления, связанные с наркотиками.



