



ООН: талибы готовы к диалогу о правах женщин в стране

Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мухаммед завершила свой визит в Афганистан и заявила, что официальные лица талибов, с которыми она встречалась, готовы обсудить вопрос о правах женщин и девочек в стране.



В прошлом месяце талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях, учиться в университетах и посещать общественные парки и спортзалы. По ее словам, "давление, которое мы оказали, поддержав более либеральные голоса, — это хорошо. Этот визит, на мой взгляд, дает им платформу и возможность оказать давление, чтобы помочь правам женщин в стране".