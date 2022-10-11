



ООН создаст резолюцию по осуждению незаконной аннексии Россией областей Украины

ООН создаст новую резолюцию по осуждению незаконной аннексии Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.



В ней организация планирует призвать к "диалогу по России". Голосовать за эту резолюцию под названием Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН будут в среду, 12 октября.



"И вот только что Генассамблея ООН отклонила предложение России о проведении тайного голосования за резолюцию по аннексии Россией части территории Украины", - пишет военный журналист Андрей Цаплиенко.