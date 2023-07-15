



ООН: Сирия ставит неприемлемые условия помощи районам под контролем повстанцев

Организация Объединенных Наций обеспокоена “неприемлемыми условиями”, поставленными Дамаском для пропуска помощи через его КПП Баб-эль-Хава в удерживаемые повстанцами районы на северо-западе Сирии, говорится в документе, рассмотренном в пятницу AFP.



Доставка гуманитарной помощи через переход приостановлена ​​с понедельника, когда истек срок действия соглашения ООН 2014 года.



Письмо сирийских властей на этой неделе, разрешающее использование пограничного перехода между Турцией и Сирией, “содержит два неприемлемых условия”, согласно документу, направленному в Совет Безопасности ООН Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).



УКГВ заявило, что обеспокоено тем, что сирийское правительство “подчеркивало, что Организация Объединенных Наций не должна общаться с организациями, признанными “террористами”. Вторым условием, на котором он настаивал, было то, что Международный комитет Красного Креста и Сирийский Арабский Красный Полумесяц должны “контролировать и содействовать распределению гуманитарной помощи” на северо-западе Сирии.



По данным ООН, более четырех миллионов человек на северо-западе Сирии нуждаются в еде, воде, лекарствах и других предметах первой необходимости.

По соглашению, которое началось в 2014 году, ООН в основном доставляет помощь на северо-запад Сирии через соседнюю Турцию через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава.



