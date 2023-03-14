



ООН продолжит переговоры по "зерновому соглашению"

Неформальные переговоры по продлению "зернового соглашения" еще продолжаются. Россия пытается уменьшить срок действия договоренностей.

Об этом сообщил представитель ООН, передает Sky News.



По словам представителя ООН, переговоры по Черноморскому соглашению, которое обеспечивает экспорт украинского продовольствия, продолжаются со "всеми сторонами", однако личные переговоры с Россией завершились.



Украина настаивает на продлении соглашения на 120 дней, как было ранее юридически оформлено. Однако Россия хочет продлить "зерновой коридор" всего на 60 дней.



"Россияне поняли, что 60 дней (продление) юридически невозможны, поэтому они пытаются найти выход", - отметил в комментарии СМИ украинский чиновник. Отметим, что срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта.



Напомним, ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции по Черному морю всего на 60 дней.