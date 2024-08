ООН продолжает сотрудничать с Талибаном, несмотря на возвращение "средневековья"

ООН продолжит сотрудничать с режимом Талибан в Афганистане, который находится под контролем узаконенной террористической организации с момента вывода вооруженных сил США в 2021 году.



О продолжении деятельности в регионе сообщил представитель ООН, несмотря на новый закон в стране, который запрещает женщинам повышать голос на людях и требует от них полностью закрывать лица.

Head of #UN Assistance Mission, Roza Otunbayeva, criticized the new rules stating they provide a "distressing vision" for #Afghanistan's future and extend "already intolerable restrictions" on women's and girls' rights.🧵1/5 pic.twitter.com/g2BjzkWS2G