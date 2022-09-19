Новости » Политика
ООН призывает "Талибан" открыть школы для девочек
19.09.2022 05:51 Ольга Белозерова

ООН призывает "Талибан" открыть школы для девочек

Организация Объединенных Наций призвала "Талибан", который находится у власти в Афганистане, вновь открыть школы для девочек 7-12 классов.

Спустя год после прихода талибов к власти девочек по-прежнему не пускают в школы, а женщины обязаны прикрываться с головы до пят на публике, показывая только глаза, сообщает АР.

"Это трагическая, позорная годовщина, которой вполне можно было бы избежать", - сказал Маркус Потцель, исполняющий обязанности главы миссии ООН в Афганистане.

По оценкам ООН, более миллиона девочек не могут посещать среднюю школу за последний год.

"Продолжающееся исключение девочек из средней школы не имеет веских оснований и не имеет аналогов нигде в мире. Это наносит серьезный ущерб поколению девочек и будущему самого Афганистана", - заявил представитель ООН.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы