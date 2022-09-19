



ООН призывает "Талибан" открыть школы для девочек

Организация Объединенных Наций призвала "Талибан", который находится у власти в Афганистане, вновь открыть школы для девочек 7-12 классов.



Спустя год после прихода талибов к власти девочек по-прежнему не пускают в школы, а женщины обязаны прикрываться с головы до пят на публике, показывая только глаза, сообщает АР.



"Это трагическая, позорная годовщина, которой вполне можно было бы избежать", - сказал Маркус Потцель, исполняющий обязанности главы миссии ООН в Афганистане.



По оценкам ООН, более миллиона девочек не могут посещать среднюю школу за последний год.



"Продолжающееся исключение девочек из средней школы не имеет веских оснований и не имеет аналогов нигде в мире. Это наносит серьезный ущерб поколению девочек и будущему самого Афганистана", - заявил представитель ООН.