



ООН призвал Иран освободить задержанных мирных демонстрантов

Управление ООН по правам человека призывает правительство Ирана немедленно освободить тысячи людей, которые были задержаны за участие в мирных протестах.



Об этом сообщает Associated Press.



Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс призвал снять все обвинения с демонстрантов.



Напомним, что масштабные протесты в Иране вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов.