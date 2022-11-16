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ООН призвал Иран освободить задержанных мирных демонстрантов
16.11.2022 05:51 Ольга Белозерова

ООН призвал Иран освободить задержанных мирных демонстрантов

Управление ООН по правам человека призывает правительство Ирана немедленно освободить тысячи людей, которые были задержаны за участие в мирных протестах.

Об этом сообщает Associated Press.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс призвал снять все обвинения с демонстрантов.

Напомним, что масштабные протесты в Иране вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов. 

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