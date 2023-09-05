



ООН предупреждает Израиль: массовая депортация эритрейцев - незаконна



ООН призывает Израиль воздержаться от массовой депортации эритрейцев после погромов в Тель-Авиве 2 сентября, предупреждая, что такой шаг "противоречит международному праву" и может привести к тяжелым последствиям.



Агентство ООН по делам беженцев заявляет, что оно "глубоко обеспокоено" столкновениями, вспыхнувшими в субботу в Тель-Авиве, когда демонстрация против мероприятия эритрейского правительства переросла в насилие, в результате которого пострадали более 200 человек.



"ООН призывает к спокойствию и сдержанности, а все стороны - воздержаться от любых шагов, которые могут еще больше усугубить ситуацию", - заявил журналистам в Женеве Уильям Спиндлер, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Подчеркивая "важность установления ответственности" за произошедшее, он предостерегает Израиль от принятия масштабных мер в отношении эритрейцев, находящихся в стране.



"Любое решение, затрагивающее всех эритрейцев, ищущих убежища... будет противоречить международному праву", - заявил представитель ООН.