



ООН представила доказательства военных преступлений России в Украине

Команда экспертов, назначенная высшим правозащитным органом ООН по изучению нарушений прав человека в Украине, заявила, что ее первоначальное расследование выявило доказательства военных преступлений, совершенных россиянами после вторжения в страну.



Комиссия по расследованию ситуации в Украине, уполномоченная Советом ООН по правам человека, сосредоточилась на сборе данных в четырех областях – Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской.



Представляя свои выводы, эксперты ООН цитировали показания бывших пленных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах. Они также выразили серьезную обеспокоенность по поводу казней в указанных четырех регионах.



Глава комиссии Эрик Моуз также сообщил, что комиссия задокументировала совершение преступлений сексуального или гендерного насилия со стороны российских военнослужащих, жертвам которых было от 4 до 82 лет.