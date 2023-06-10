



ООН предложила три этапа мер по реагированию на подрыв Каховской ГЭС

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что “немедленное реагирование всегда являлось приоритетом ООН”. Об этом он сказал, комментируя резкую критику президента Владимира Зеленского по поводу бездействия организации на фоне гуманитарной катастрофы после разрушения дамбы Каховской ГЭС.



"Я понимаю разочарование президента. И мы сосредоточились на том, чтобы реагировать как можно скорее", – сказал замгенсека ООН.



По его словам, это может стать "ужаснейшим шоком", поскольку речь идет о неутешительных прогнозах по продовольственной безопасности многих стран.

Гриффитс добавил, что его офис пытается получить разрешение оккупационных властей на безопасный доступ через линию разграничения для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.



Также в ООН рассказали о трехэтапном плане реагирования на катастрофу. Он предполагает: вывоз людей в безопасное место, доставку жизненно необходимых материалов и оценку долгосрочных последствий.



"Мы должны сосредоточиться на реагировании на чрезвычайную ситуацию прямо сейчас”, – сказал Гриффитс. “Мы должны спасти людей и доставить их в места, где они будут находиться в безопасности, где они смогут поесть и получить безопасную питьевую воду".



Чиновник отметил, что готовится призыв к международным донорам о чрезвычайной помощи Украине. По его словам, две колонны, отправившиеся в четверг, доставили в Херсон гуманитарную помощь для 30 тысяч человек, еще одна партия отбыла в пятницу.



Заместитель Генсека ООН заявил, что приоритетами первого этапа в ближайшие дни будет продолжение спасения людей и доставка медикаментов и продовольственной помощи, в том числе с помощью лодок. Второй этап будет направлен на оказание помощи, в том числе 700 тысяч человек, которым сейчас не хватает питьевой воды, а также на обеспечение средств к существованию. Оценка экологических и экономических последствий станет третьим этапом реагирования.

