



ООН предлагает Путину продлить зерновую сделку в обмен на доступ к SWIFT

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить соглашение, разрешающее безопасный экспорт зерна из Украины по Черному морю, в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщает Reuters.



Россия пригрозила разорвать зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля, поскольку не были выполнены несколько требований об отправке ее собственного зерна и удобрений за границу.



Ключевым требованием Москвы является повторное подключение “Россельхозбанка” к международной платежной сети SWIFT. Он был отключен Европейским союзом в июне 2022 года из-за вторжения России в Украину. Представитель ЕС заявил в мае, что ЕС не согласна на восстановление доступа российских банков.



Тем не менее ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании “Россельхозбанка”, чтобы разрешить сделки с зерном и удобрениями, сообщили Reuters три источника, знакомых с обсуждениями.



По данным агентства, глава ООН предложил Путину, чтобы Россия продлила зерновую сделку на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании “Россельхозбанка” к SWIFT.



“Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через “Россельхозбанк”, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море”, – сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.



Он не раскрыл подробностей о предложении, но добавил, что Гутерриш “взаимодействует со всеми сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией”.

