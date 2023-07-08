



ООН потребует от Израиля эвакуировать Хар Дов



Ливанская газета Нидаа аль-Ватан сообщила 8 июля о новом повороте в конфликте Израиля и Хизбаллы в районе Хар Дов.



Газета, со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что американский посланник посетит Ливан и может встретиться с генеральным секретарем Хизбаллы Хасаном Насраллой.



Согласно публикации, посланник проведет дискуссии относительно последних событий на границе Израиля и Ливана. Также сообщается, что он попросит о встрече с Насраллой по прибытии в Бейрут, чтобы обсудить с ним происходящие события.



Согласно источникам, посланник намерен спросить Насраллу о позиции Хизбаллы в отношении ООН, оказывающей давление на Израиль с целью заставить его уйти с территорий в районе горы Дов.



Источники сообщили, что установка палаток Хизбаллы в районе "голубой линии" и аннексия Израилем ливанской части Аль-Аджар происходят на фоне “запланированных шагов по достижению стабильности в регионе”.



В сообщении говорится, что Израиль недавно предпринял "опасные шаги в северной части деревни Аль-Аджар на границе". Это ливанская часть, которую ООН признает как часть ливанской земли, и нет никаких споров по этому поводу". В статье говорится, что "эти шаги выражаются в строительстве забора из колючей проволоки и возведении ограждения вокруг деревни, подобного тому, что сделано между Ливаном и оккупированной Палестиной".

