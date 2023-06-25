



ООН подтвердила, что “Хизбалла” создала форпост на территории Израиля

Миротворческая миссия ООН на израильско-ливанской границе подтвердила под давлением Израиля, что боевики террористической группировки “Хизбалла” создали форпост на территории Израиля.



Согласно данным КАН, ЦАХАЛ некоторое время назад обратился к Временным силам ООН в Ливане по этому поводу, но наблюдатели прибыли на место только после дипломатического давления со стороны Израиля в штаб-квартире ООН.



В ходе инспекции ВСООНЛ подтвердили, что палатки, установленные и укомплектованные “Хизбаллой”, действительно были установлены на израильской стороне международно признанной “голубой линии” в оспариваемом районе горы Дов – районе, на который претендуют Израиль, Ливан и Сирия и который также известен как “фермы Шебаа”.



В письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН посол Израиля Гилад Эрдан написал, что действия “Хизбаллы” представляют собой нарушение резолюции №1701, принятой после окончания Второй ливанской войны в 2006 году и ратифицированной обеими странами, согласно которой вооруженные группы, помимо официальных ливанских вооруженных сил и ВСООНЛ, должны оставаться к северу от реки Литани в стране.

В письме также были фотографии позиций Ливана в Израиле.



Кроме того, Эрдан отметил, что за последний год “Хизбалла” построила 27 форпостов вдоль “голубой линии” и ожидает, что ООН примет меры, поскольку эти позиции также нарушают резолюцию №1701.

