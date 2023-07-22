



ООН осуждает удары России по украинским портам

Глава ООН Антониу Гуттериш решительно осуждает нападения России на портовые сооружения в Одессе и других портах Украины. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил Спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



"Атаки противоречат обязательствам Российской Федерации в рамках Меморандума о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из контролируемых Украиной черноморских портов", – говорится в заявлении Гуттериша.



Стефан Дюжаррик отметил, что глава ООН считает, что разрушение гражданской инфраструктуры нарушает международное гуманитарное право.



"От этих атак страдают не только украинцы, но и люди в странах Глобального Юга", – подчеркнули в ООН.

