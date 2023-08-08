



ООН осуждает смертные приговоры ХАМАСа для "коллаборационистов" из Газы

В понедельник, 7 августа, координатор ООН по гуманитарным вопросам в ПА и Газе Линн Хастингс осудила террористическую группировку ХАМАС, управляющую Газой, за вынесение днем ранее ряда смертных приговоров.



Военный суд Газы 6 августа приговорил семь человек к смертной казни через повешение и еще семерых – к "пожизненному заключению с каторжными работами" за "сотрудничество с Израилем”.



"Вчера военный апелляционный суд в Газе оставил в силе 6 смертных приговоров и заменил один пожизненный приговор на смертный – все против гражданских лиц", – написала в Twitteer Хастингс.



Она отметила, что в этом году террористической группировкой были оставлены в силе еще девять смертных приговоров, а "власти Газы казнили 5 из 28 мужчин, приговоренных к смерти с 2022 года".



"Смертная казнь должна быть отменена в соответствии с международными обязательствами, а также должны быть гарантированы права на справедливое судебное разбирательство всех лиц, подвергающихся преследованию", – заявила координатор ООН.





В своем решении суд, контролируемый ХАМАСом, заявил, что приговоренные к смертной казни “предоставили Израилю информацию” о террористических группировках в Газе, “включая имена, номера телефонов, адреса и тайники с оружием, в обмен на деньги”. Один из обвиняемых “получил разрешение на работу в Израиле в обмен на предоставленную им информацию”.



Согласно палестинскому законодательству, для вынесения смертного приговора требуется одобрение президента Палестинской автономии. Однако с тех пор, как в 2007 году ХАМАС в результате кровавого переворота захватил власть в Газе, он неоднократно игнорировал это требование.

